鉅亨網新聞中心 2026-05-27 08:57

作為全球金屬鋁生產的核心原料，鋁土礦的國際市場價格近期面臨嚴峻的下行壓力。為扭轉市場低迷走勢，全球最大的鋁土礦生產國幾內亞，計畫於下個月透過嚴格管控鋁土礦的出口量，以期提振並穩定這項戰略性礦產的國際價格。

幾內亞的鋁土礦產量在全球總供給量中佔據了超過三分之一的關鍵地位。然而，近年該國產量與出口量雙雙暴增，2025 年幾內亞的鋁土礦出口量較前一年大幅增長約 25%，總量達到 1.83 億噸，且這股出口增速在今年第一季進一步加快。

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幾內亞礦業和地質部長佈納 · 西拉（Bouna Sylla）在受訪時坦言，市場供應量的急速激增已嚴重衝擊行情，導致當前的鋁土礦價格相較於去年年初的高點幾乎呈現「腰斬」態勢。

為此，政府期望能透過即將於 6 月上路的具體管制舉措，有效調控出口節奏，推動國際礦價逐步回歸至合理的區間。

在力圖穩定原料價格的同時，幾內亞也正積極謀求產業結構的深層轉型。在傳統的鋁產業鏈中，開採出的鋁土礦必須先經過提煉製成氧化鋁，隨後才能透過電解程序提煉出金屬鋁。

長期以來，幾內亞高度仰賴直接出口低附加價值的原礦，國內對鋁土礦的深加工能力明顯不足，目前全國僅有一座投入運作的氧化鋁工廠。

為了打破這項工業瓶頸並提升國家整體的經濟收益，幾內亞政府已正式宣布宏偉的建設計畫。根據官方規劃，該國未來將積極新建五座氧化鋁加工廠，一旦這些工廠全部落成投產，幾內亞的氧化鋁年產能預計將達到 720 萬噸。