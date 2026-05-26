鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估上修至11.11元，預估目標價為171.50元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元上修至11.11元，其中最高估值12.5元，最低估值7.91元，預估目標價為171.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.5(12.5)
|13.8
|14.34
|15.01
|最低值
|7.91(7.91)
|7.42
|7.9
|10.32
|平均值
|10.66(10.52)
|10.26
|10.82
|12.33
|中位數
|11.11(10.22)
|10.37
|10.59
|11.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6,379.83億
|4,689.87億
|4,802.88億
|3,787.32億
|最低值
|3,362.05億
|3,186.14億
|3,217.61億
|3,262.59億
|平均值
|3,996.62億
|3,667.50億
|3,720.09億
|3,524.96億
|中位數
|3,808.34億
|3,658.24億
|3,736.14億
|3,524.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.39
|13.26
|8.89
|7.84
|6.70
|營業收入
|2,805.10億
|4,004.38億
|3,337.11億
|3,399.08億
|3,239.05億
詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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