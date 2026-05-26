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鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估上修至11.11元，預估目標價為171.50元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元上修至11.11元，其中最高估值12.5元，最低估值7.91元，預估目標價為171.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.5(12.5)13.814.3415.01
最低值7.91(7.91)7.427.910.32
平均值10.66(10.52)10.2610.8212.33
中位數11.11(10.22)10.3710.5911.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6,379.83億4,689.87億4,802.88億3,787.32億
最低值3,362.05億3,186.14億3,217.61億3,262.59億
平均值3,996.62億3,667.50億3,720.09億3,524.96億
中位數3,808.34億3,658.24億3,736.14億3,524.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.3913.268.897.846.70
營業收入2,805.10億4,004.38億3,337.11億3,399.08億3,239.05億

詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXOM

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