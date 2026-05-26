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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為109.53元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.33元上修至4.43元，其中最高估值5.81元，最低估值3.57元，預估目標價為109.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.81(5.81)5.686.496.4
最低值3.57(3.57)3.84.075.39
平均值4.6(4.56)4.755.315.9
中位數4.43(4.33)4.645.045.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值466.77億498.88億538.76億567.93億
最低值416.86億436.70億464.54億547.62億
平均值439.57億471.15億501.92億557.78億
中位數438.16億471.56億509.25億557.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.923.3210.353.542.71
營業收入274.16億334.54億396.09億426.39億437.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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