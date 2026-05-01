鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.21元，預估目標價為106.58元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.1元上修至4.21元，其中最高估值5.13元，最低估值3.41元，預估目標價為106.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.13(5.13)
|6.73
|7.71
|6.78
|最低值
|3.41(3.41)
|3.82
|4.07
|6.4
|平均值
|4.24(4.23)
|4.82
|5.54
|6.59
|中位數
|4.21(4.1)
|4.54
|5.56
|6.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|455.86億
|500.43億
|546.61億
|593.17億
|最低值
|416.86億
|436.70億
|459.46億
|547.62億
|平均值
|439.74億
|472.63億
|502.91億
|570.40億
|中位數
|439.72億
|471.84億
|506.74億
|570.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.92
|3.32
|10.35
|3.54
|2.71
|營業收入
|274.16億
|334.54億
|396.09億
|426.39億
|437.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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