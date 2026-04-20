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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.09元，預估目標價為106.16元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.09元，其中最高估值5.13元，最低估值3.41元，預估目標價為106.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.13(5.06)6.737.716.78
最低值3.41(3.41)3.824.076.4
平均值4.22(4.19)4.765.566.59
中位數4.09(4.01)4.535.566.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值455.86億500.43億546.61億593.17億
最低值416.86億436.70億464.54億547.62億
平均值439.74億472.28億505.54億570.40億
中位數439.48億471.83億506.74億570.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.923.3210.353.542.71
營業收入274.16億334.54億396.09億426.39億437.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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