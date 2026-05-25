鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-25 11:24

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 4 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點皆上揚，其中，製造業和營建業分別結束先前連續兩個月、三個月的下跌態勢轉為回升，服務業測驗點則連續兩個月上揚，並創 2025 年以來高。

台經院景氣預測中心主任孫明德說明，台灣經濟拜 AI 所賜，且傳統產業在原物料價格上漲下出現拉貨補貨潮，使傳產業績明顯提升，再加上國內投資受惠 AI 帶動的廠辦、機械設備等需求居高不下，整體台灣出口和投資表現均暢旺。

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孫明德也提到，股市高漲再加上 AI 帶動薪資或紅利的熱潮，對國內消費來說也有很明顯的助益，因此 4 月景氣表現並未受中東戰爭衝擊走降，反而持續往上升。

4 月製造業營業氣候測驗點為 97.14 點，月增 0.93 點，其中，廠商認為當 (4) 月景氣「好」的比率為 30.0%，月減 19.7 個百分點，「壞」的比率則為 16.4%，月增 7.5 個百分點；而對未來半年，看好廠商增加 1.7 個百分點至 28.7%，看壞比率增加 0.4 個百分點至 11.5%。

而服務業營業氣候測驗點為 96.73 點，月增 0.54 點，金融相關產業 (銀行業、證券業、保險業) 均看好 4 月景氣表現，主要受惠於台股大幅上漲並屢創新高，帶動市場投資和交易熱絡，其中，銀行業與證券業受惠於投資收益、手續費收入和成交量同步成長，保險業則受投資型保單銷售熱絡，而企業與商業保險需求穩健支撐，整體營運持續改善。

運輸倉儲業也看好當月景氣表現，主要因地緣衝突推升 4 月航線運價，以及鐵礦砂、穀物等大宗貨物需求支撐，帶動貨櫃和散裝運輸表現明顯成長；空運則受 AI 與半導體相關貨運需求支撐而小幅成長。