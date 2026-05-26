鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-26 15:48

AI 應用科技商愛比 (6858-TW) 宣布將於 COMPUTEX 2026 展示以「聽懂企業的 AI｜AI That Understands Your Business」為主題的企業 AI 溝通解決方案。此次展出整合 IPEVO、Vurbo.ai 與 Vurbo Enterprise，從聲音擷取、即時轉錄翻譯、會議摘要，到企業知識檢索與平台管理，完整呈現 AI 如何協助企業把會議與跨語溝通轉化為可搜尋、可管理、可行動的智慧資產。

面對跨國協作、混合辦公與多語會議常態化，企業每天產生大量關鍵資訊，卻往往分散在錄音檔、逐字稿、個人筆記與聊天訊息之中，造成決策難追蹤、任務難管理與資訊落差。愛比科技的 AI 溝通解決方案已在國內外超過 200 家企業、學校、醫院與政府機關採用，協助組織提升溝通效率與知識再利用價值。

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愛比科技此次提出從「聽得清楚」、「聽得懂」到「形成企業知識」的三層 AI 溝通架構：IPEVO 建立清晰穩定的聲音來源，Vurbo.ai 將語音轉化為可理解的翻譯、摘要與任務資訊，Vurbo Enterprise 則讓會議內容延伸為可累積、可檢索的企業知識資產。

愛比科技董事長洪裕鈞表示，AI 正在改變企業溝通的方式，但真正有價值的 AI 應用，必須從企業每天正在發生的真實對話出發。此次以『聽懂企業的 AI』為主題，正是希望讓 AI 不只是產生內容的工具，而能理解企業語言、累積組織知識，並協助提升決策品質與營運效率。

愛比科技總經理李信宜表示，從 IPEVO 的聲音擷取，到 Vurbo.ai 的即時翻譯與會議摘要，再到 Vurbo Enterprise 的企業知識管理，我們希望提供一套可落地、可擴充、也貼近真實工作流程的 AI 溝通解決方案，讓每一次會議與對話都能成為後續行動與知識累積的起點。

IPEVO 聚焦於高品質聲音擷取，讓會議室、教育訓練、跨國協作、導覽簡報與專業討論中的每一道聲音，都能被清楚收錄，成為 AI 理解溝通內容的第一步。

本次展出全新 VOCAL TRANSCRIBER 多講者識別無線麥克風，可支援最多八人會議收音，清楚區分不同發言者，並可搭配 Vurbo.ai 轉化為逐字稿、即時翻譯與重點摘要，降低會後整理成本。IPEVO 也展示行動錄音卡，滿足個人會議、訪談、課程與行動簡報等快速部署需求。

IPEVO 同步展示透明螢幕、雙 iPad 與雙螢幕等多元顯示方案，搭配 Vurbo.ai 應用於會議、展會洽談、櫃檯接待與跨語溝通。透明螢幕提升面對面互動感，雙 iPad 與雙螢幕則讓雙方各自以熟悉語言觀看即時翻譯內容，快速建立清楚、即時且易於互動的 AI 翻譯溝通環境。

Vurbo.ai 將清楚擷取的聲音轉化為可理解、可分享、可追蹤的資訊。本次展示 AI 即時八國語言翻譯、手機雲端即時翻譯導覽、會議視覺化摘要、發言者自動識別、情境潤飾與專有名詞校正等能力，適用於跨國會議、展覽活動、教育訓練、醫療溝通與宗教文化交流。

手機雲端即時翻譯導覽讓使用者無需下載 App，只要掃描 QR Code，即可透過手機觀看與聆聽多語翻譯內容，降低設備部署門檻，讓展會、導覽與活動接待更容易導入 AI 翻譯服務。

在專業內容處理上，Vurbo.ai 不只支援一般術語匯入，更可依組織需求打造客製 ASR 語音辨識引擎，並結合 LLM Fine-tune 客製化語意模型。無論是中醫、佛法、醫療、教育或企業內部術語，系統都能依情境進行潤飾與專有名詞校正，讓逐字稿、翻譯與摘要更貼近真實語境。

Vurbo Enterprise 面向企業級導入需求，協助組織將會議內容、語音資料與內部知識轉化為可檢索、可管理、可整合並可持續運用的企業智慧資產。

本次展出重點包含結合 RAG 技術的語音知識平台、企業管理平台 License Portal Enterprise、語音整合服務 VAS，以及雲端轉譯平台 Vurbo.ai Web。語音知識平台可串接會議資料、內部文件與知識庫，提升資料查找與決策支援效率；VAS 可將語音辨識、翻譯與摘要能力整合至既有系統；License Portal Enterprise 提供使用者、授權與權限管理；Vurbo.ai Web 則讓使用者透過手機或瀏覽器快速進入雲端轉譯情境。