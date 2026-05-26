鉅亨網記者吳承諦 台北
AI 應用科技商愛比 (6858-TW) 宣布將於 COMPUTEX 2026 展示以「聽懂企業的 AI｜AI That Understands Your Business」為主題的企業 AI 溝通解決方案。此次展出整合 IPEVO、Vurbo.ai 與 Vurbo Enterprise，從聲音擷取、即時轉錄翻譯、會議摘要，到企業知識檢索與平台管理，完整呈現 AI 如何協助企業把會議與跨語溝通轉化為可搜尋、可管理、可行動的智慧資產。
面對跨國協作、混合辦公與多語會議常態化，企業每天產生大量關鍵資訊，卻往往分散在錄音檔、逐字稿、個人筆記與聊天訊息之中，造成決策難追蹤、任務難管理與資訊落差。愛比科技的 AI 溝通解決方案已在國內外超過 200 家企業、學校、醫院與政府機關採用，協助組織提升溝通效率與知識再利用價值。
愛比科技此次提出從「聽得清楚」、「聽得懂」到「形成企業知識」的三層 AI 溝通架構：IPEVO 建立清晰穩定的聲音來源，Vurbo.ai 將語音轉化為可理解的翻譯、摘要與任務資訊，Vurbo Enterprise 則讓會議內容延伸為可累積、可檢索的企業知識資產。
愛比科技董事長洪裕鈞表示，AI 正在改變企業溝通的方式，但真正有價值的 AI 應用，必須從企業每天正在發生的真實對話出發。此次以『聽懂企業的 AI』為主題，正是希望讓 AI 不只是產生內容的工具，而能理解企業語言、累積組織知識，並協助提升決策品質與營運效率。
愛比科技總經理李信宜表示，從 IPEVO 的聲音擷取，到 Vurbo.ai 的即時翻譯與會議摘要，再到 Vurbo Enterprise 的企業知識管理，我們希望提供一套可落地、可擴充、也貼近真實工作流程的 AI 溝通解決方案，讓每一次會議與對話都能成為後續行動與知識累積的起點。
IPEVO 聚焦於高品質聲音擷取，讓會議室、教育訓練、跨國協作、導覽簡報與專業討論中的每一道聲音，都能被清楚收錄，成為 AI 理解溝通內容的第一步。
本次展出全新 VOCAL TRANSCRIBER 多講者識別無線麥克風，可支援最多八人會議收音，清楚區分不同發言者，並可搭配 Vurbo.ai 轉化為逐字稿、即時翻譯與重點摘要，降低會後整理成本。IPEVO 也展示行動錄音卡，滿足個人會議、訪談、課程與行動簡報等快速部署需求。
IPEVO 同步展示透明螢幕、雙 iPad 與雙螢幕等多元顯示方案，搭配 Vurbo.ai 應用於會議、展會洽談、櫃檯接待與跨語溝通。透明螢幕提升面對面互動感，雙 iPad 與雙螢幕則讓雙方各自以熟悉語言觀看即時翻譯內容，快速建立清楚、即時且易於互動的 AI 翻譯溝通環境。
Vurbo.ai 將清楚擷取的聲音轉化為可理解、可分享、可追蹤的資訊。本次展示 AI 即時八國語言翻譯、手機雲端即時翻譯導覽、會議視覺化摘要、發言者自動識別、情境潤飾與專有名詞校正等能力，適用於跨國會議、展覽活動、教育訓練、醫療溝通與宗教文化交流。
手機雲端即時翻譯導覽讓使用者無需下載 App，只要掃描 QR Code，即可透過手機觀看與聆聽多語翻譯內容，降低設備部署門檻，讓展會、導覽與活動接待更容易導入 AI 翻譯服務。
在專業內容處理上，Vurbo.ai 不只支援一般術語匯入，更可依組織需求打造客製 ASR 語音辨識引擎，並結合 LLM Fine-tune 客製化語意模型。無論是中醫、佛法、醫療、教育或企業內部術語，系統都能依情境進行潤飾與專有名詞校正，讓逐字稿、翻譯與摘要更貼近真實語境。
Vurbo Enterprise 面向企業級導入需求，協助組織將會議內容、語音資料與內部知識轉化為可檢索、可管理、可整合並可持續運用的企業智慧資產。
本次展出重點包含結合 RAG 技術的語音知識平台、企業管理平台 License Portal Enterprise、語音整合服務 VAS，以及雲端轉譯平台 Vurbo.ai Web。語音知識平台可串接會議資料、內部文件與知識庫，提升資料查找與決策支援效率；VAS 可將語音辨識、翻譯與摘要能力整合至既有系統；License Portal Enterprise 提供使用者、授權與權限管理；Vurbo.ai Web 則讓使用者透過手機或瀏覽器快速進入雲端轉譯情境。
透過 Vurbo Enterprise，AI 不再只是會議中的輔助工具，而能延伸至企業知識營運與跨場景部署，成為組織累積知識、提升效率與支援決策的重要平台。
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