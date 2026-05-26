神準進軍Computex 2026 展示結合英特爾與輝達晶片研發高速運算平台

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-26 14:58

網通廠神準 (3558-TW) 將於 6/2-6/5 期間，正式進軍台北國際電腦展 COMPUTEX 2026 。神準本次將於南港展覽館二館四樓設置大型展位，以企業邊緣 AI 基礎架構為主軸，發表涵蓋圖形處理器驅動的伺服器、邊緣安全防護及智慧電源管理在內的全方位地端落地應用 。

神準進軍Computex 2026 結合英特爾與輝達晶片研發高速運算平台。(圖：shutterstock)

在核心業務與產品展望方面，神準今年全面將產品線自傳統網路骨幹延伸至邊緣 AI 運算領域 。公司現場將展出最新研發的 SR 系列伺服器，該產品採用雙處理器架構設計，並全面整合輝達 NVIDIA RTX PRO 系列晶片，提供具備高度可擴充性的推論平台，力拼搶下全球企業用戶導入生成式 AI 地端應用的第一波升級商機 。

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針對企業界高度重視的資料不出公司核心理念，神準特別強調大語言模型地端化的關鍵進化趨勢 。神準的新型伺服器特別導入了先進的後量子加密技術，協助企業將關鍵資料庫、文件知識與對話歷程安全鎖在企業內部，以有效防禦未來量子運算所帶來的資安威脅 。

在智慧視覺方案部分，神準將首度公開支持八百萬畫素超高畫質的全新 AI 攝影機系列，該產品內建先進分析引擎，能精準執行人車、人臉與車牌辨識 。這套邊緣安防方案搭配智慧影像監控系統，可同時穩定處理高達三十二支攝影機的資訊，即使在極端環境下也能協助企業達到零死角主動式防禦 。

隨著全球地端算力密度大幅暴增，神準也順勢跨足高效率電力管理市場，將在展會現場發表符合開放運算專案規範的冗餘式電源與鈦金級電源供應器系列 。這款新產品支援高功率輸出，專門為了因應圖形處理器的瞬時功耗與高密度運算需求量身打造，在極高負載狀態下仍能維持穩定供電，藉此降低能耗與散熱負擔 。