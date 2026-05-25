鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-25 18:18

潤滑油大廠嘉實多 Castrol(BP-US) 今 (25) 日舉行媒體聚會，嘉實多熱管理、數據中心暨全球總裁黃建棠表示，為因應 AI 產業對極致算力的追求，嘉實多持續深化與台灣產業鏈合作，除了攜手本地系統整合商提供化學檢測顧問服務外，更將於 Computex(台北電腦展) 2026 上，首次展出「PG25 液體感測器」，將被動維護轉為主動預防，解決 ODM 廠散熱問題。

據了解，新一代 AI 平台將單機架功耗推向 200kW 大關，全球 AI 基礎設施正迎來一場前所未有的「散熱革命」，過去傳統氣冷散熱瀕臨極限，液冷從「未來選項」加速成為「當前標配」。嘉實多宣布，產品將進一步強化其資料中心液冷技術版圖，透過整合新一代冷卻液產品與端到端解決方案能力，全面支持 AI 時代下高熱密度基礎設施的發展。

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據了解，液冷浸沒系統 (Immersion Cooling) 是將伺服器等發熱電子設備，藉開發「絕緣、不導電冷卻液」中，熱能能藉液體直接傳遞，無需依賴傳統散熱片與風扇，能大幅提升解熱效率，是目前資料中心因應高功耗 AI 伺服器的終極散熱解方。

黃建棠指出，液冷的規模化普及關鍵在於「標準化」與「可靠的全球服務」，嘉實多宣布已結合全球知名的系統整合商，正式進軍大型 Tier 1 主機代管用戶市場，提供包含前期液冷負載模擬測試與後期常規的液體化學性質檢測、維護等「全生命週期管理服務」，目前合作模式已於東南亞和日本市場落地。

展望未來，黃建棠透露，嘉實多正積極投資更前沿的熱管理技術，鞏固其「液冷操盤者」地位。在電源領域部分，已鎖定浸沒式冷卻電源供應器 (PSU)、液冷匯流排等關鍵組件，以應對未來資料中心的全直流電趨勢，另在數位化領域，嘉實多正將管路系統整合至數位孿生平台，讓資料中心設計者能在虛擬環境中預先規劃與模擬，實現「所見即所得」的精準部署。

隨著 AI 發展越來越蓬勃，黃建棠也強調，過去一年多中，嘉實多談論液冷奇點與雙軸轉型，今日展示技術的為具體的成果，在 AI 的算力競賽上，本質上也是一場熱管理競賽，新一代冷卻液與全球服務網絡的擴展，是公司對客戶與合作夥伴承諾的實現，未來的 AI 發展將取決於強大、可靠且標準化的基礎設施生態系。