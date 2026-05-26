穩得董座：下半年營收將跳升 最快Q4啟動子公司IPO計畫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-26 15:45

穩得 (6761-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長高治宏表示，下半年受惠元件類產品接單暢旺，加上土城實驗室逐步貢獻，營運動能將明顯跳升、全年將優於去年；會中也通過子公司穩得電性檢測申請 IPO 議案，最快今年第四季起執行。

穩得股東會。(鉅亨網記者彭昱文攝)

高治宏表示，目前元件類產品訂單能見度佳，除了網通應用外，在血糖機等非侵入式醫材領域也有所斬獲，此外，近期包含安世半導體 (NXP)、中國揚杰旗下轉投資的 MCC 等均陷入貿易管制議題，也讓穩得迎來轉單機會。

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另一方面，德儀、Vishay、安森美皆針對部分產品調漲價格，高治宏表示，公司產品雖然也有調漲，但透過定價策略藉此爭取更多的市占率；以目前元件產品接單出貨比 (BB Ratio) 來看，預計下半年營收將較上半年有明顯提升。

在檢測業務方面，高治宏表示，目前已開始小量接單，除了交換器外，還有全方位的液冷解決方案以及 BBU(電池備援電力模組) 的安規檢測，預估第四季起營收貢獻將逐步放大，除了將挹注業績表現外，也將推升毛利率表現。