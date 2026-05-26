鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 10:07

台股今 (26) 日無懼高檔震盪，早盤一度站上 4 萬 4 大關。儘管電子權值股普遍遇壓，但資金出現明顯移轉，強勢湧入金融族群。其中，金控獲利王富邦金 (2881-TW) 受到昨日法說會報捷鼓舞，今天股價走高，早盤強勢上漲超過 2.87%，最高觸及 100.5 元，成功衝破百元大關並寫下 30 年新高紀錄，截至上午 10 點成交量已大破 3.3 萬張。

〈焦點股〉金雞母太會賺 富邦金股價暌違30年再現3位數。(圖：富邦金提供)

富邦金 2026 年第一季營運狀況亮眼，稅後純益 335.5 億元，每股純益 (EPS)2.4 元，均居業界第一；第一季調整後獲利 663.5 億元，創歷史同期新高紀錄，調整後每股獲利 4.74 元。

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富邦金昨日召開法說會，子公司富邦人壽首季總投資規模達 5.25 兆元，單季總投資報酬率 (避險及匯兌後) 衝高至 6.46%，顯著優於去年同期的 5.41%。其中，表現最驚人的是台股投資部位，第一季國內股票年化投報率飆上 40.18% 的歷史高水準，不僅傲視同業，也帶動第一季未實現損益 (URCG) 在 OCI 項下維持正數，目前超過 1500 億元。

富邦金控總經理韓蔚廷直言，富邦人壽對台灣 AI 產業的競爭力，特別是扮演關鍵角色的「硬體端」非常有信心，短中期基本面與實質需求仍強，長期將股票總部位維持在總投資資產 15% 左右的策略不會動搖。

法人高度關注的股利政策方面，韓蔚廷明確回應，將維持配發率 40% 至 50% 的原則，並定調「未來幾年將以現金股利為主」，不過基於適度管理資本原則，雖然明年度一定以現金股利為主，但仍不完全排除未來發放股票股利的空間。富邦人壽在新制下開帳 CSM 超過 4000 億元，健全的財務體質將成為金控發放現金股利的最強力後盾。

富邦金在昨日法說會前夕的尾盤便爆出神秘大量，帶動股價急拉。外資單日大買 1.9 萬張，呈現連續三個交易日站在買方的力挺態勢；相反地，本土投信則連三賣，市場呈現明顯的「土洋對作」。