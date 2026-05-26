台股

〈焦點股〉金雞母太會賺 富邦金股價暌違30年再現3位數

鉅亨網記者陳于晴 台北

台股今 (26) 日無懼高檔震盪，早盤一度站上 4 萬 4 大關。儘管電子權值股普遍遇壓，但資金出現明顯移轉，強勢湧入金融族群。其中，金控獲利王富邦金 (2881-TW) 受到昨日法說會報捷鼓舞，今天股價走高，早盤強勢上漲超過 2.87%，最高觸及 100.5 元，成功衝破百元大關並寫下 30 年新高紀錄，截至上午 10 點成交量已大破 3.3 萬張。

cover image of news article
〈焦點股〉金雞母太會賺 富邦金股價暌違30年再現3位數。(圖：富邦金提供)

富邦金 2026 年第一季營運狀況亮眼，稅後純益 335.5 億元，每股純益 (EPS)2.4 元，均居業界第一；第一季調整後獲利 663.5 億元，創歷史同期新高紀錄，調整後每股獲利 4.74 元。


富邦金昨日召開法說會，子公司富邦人壽首季總投資規模達 5.25 兆元，單季總投資報酬率 (避險及匯兌後) 衝高至 6.46%，顯著優於去年同期的 5.41%。其中，表現最驚人的是台股投資部位，第一季國內股票年化投報率飆上 40.18% 的歷史高水準，不僅傲視同業，也帶動第一季未實現損益 (URCG) 在 OCI 項下維持正數，目前超過 1500 億元。

富邦金控總經理韓蔚廷直言，富邦人壽對台灣 AI 產業的競爭力，特別是扮演關鍵角色的「硬體端」非常有信心，短中期基本面與實質需求仍強，長期將股票總部位維持在總投資資產 15% 左右的策略不會動搖。

法人高度關注的股利政策方面，韓蔚廷明確回應，將維持配發率 40% 至 50% 的原則，並定調「未來幾年將以現金股利為主」，不過基於適度管理資本原則，雖然明年度一定以現金股利為主，但仍不完全排除未來發放股票股利的空間。富邦人壽在新制下開帳 CSM 超過 4000 億元，健全的財務體質將成為金控發放現金股利的最強力後盾。

富邦金在昨日法說會前夕的尾盤便爆出神秘大量，帶動股價急拉。外資單日大買 1.9 萬張，呈現連續三個交易日站在買方的力挺態勢；相反地，本土投信則連三賣，市場呈現明顯的「土洋對作」。

除了富邦金外，國泰金昨天尾盤同步拉高，近期適逢金控法說及股東會旺季，金融族群展開補漲，包括中信金、永豐金、元大金等均吸引買盤進駐，股價強勢上漲 1-3%。


文章標籤

富邦金控股價創新高法說

相關行情

台股首頁我要存股
富邦金101.5+3.89%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
富邦金

65.39%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
富邦金

65.39%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
富邦金

65.39%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
富邦金

65.39%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty