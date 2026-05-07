鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-07 18:40

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (7) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠 AI 需求強勁，加上歐美地區需求持續復甦，單季稅後純益高達 70.09 億元，不僅創下歷史新高，更超過財測上緣的 64.9 億元，季增 67%，年增幅達 159%，每股稅後純益 5.32 元，單季就賺超過半個股本。

展望第二季，文曄預期，本季營收與獲利將再締造新猷。以 1 美元兌新台幣 31.6 元為計算，第二季營收 5600-5900 億元，季增 13-19%，毛利率 3.23-3.33%，營益率 2-2.1%，稅後純益 76.28-85.72 億元，每股稅後純益 6.03-6.78 元。

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文曄第一季營收 4942.73 億元，季增 44%，年增 100%，毛利率 3.45%，季減 0.29 個百分點，年減 0.13 個百分點，營益率 2.01%，季增 0.36 個百分點，年增 0.16 個百分點，稅後純益 70.09 億元，季增 67%，年增 159%，每股稅後純益 5.32 元。

文曄董事長鄭文宗表示，今年 AI 需求十分強勁，各大 CSP 持續上修資本支出，帶動資料中心與通訊相關營收成長，並預期中長期 AI 應用將滲透至更多領域，進一步推升其他半導體需求。

各應用別方面，文曄預期，第二季資料中心與伺服器客戶拉貨動能維持高檔向上，季對季將呈高雙位數成長，年對年持續倍數成長；通訊出貨維持高檔並持續向上，年增將達高雙位數。工業與儀器因進入旺季，第二季季增有機會達 10% 以上，年增也可望維持高雙位數百分比。車用電子則因亞洲市場庫存去化趨穩、歐美市場庫存健康，預期季增中高個位數百分比。

不過，文曄也指出，第二季淨財務費用預估將升至 16 至 18 億元，高於第一季的 10.5 億元，主要是營收持續成長，且工業、Future 等營運資金需求較高的業務展望正向，使平均營運資金需求增加。

鄭文宗補充，目前雖然中東衝突持續，但整體經濟不確定性相對可控。非 AI 領域方面，庫存已回到健康至較低水位，工業應用與歐美市場需求等指標皆指向穩步且持續復甦，帶動 Future 與文曄非 AI 業務持續成長。