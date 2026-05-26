鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 12:23

南山人壽今 (26) 日沉痛表示，潤泰集團總裁、唐獎創辦人暨南山人壽董事尹衍樑博士，於 2026 年 5 月 26 日清晨 4 時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享年 76 歲。臨終前家人隨侍在側，公司全體同仁聞訊深感哀慟與不捨。

潤泰集團總裁尹衍樑今晨辭世家人隨侍在側 南山人壽：深感哀慟。(圖/南山人壽提供)

南山人壽指出，尹衍樑總裁一生以「取之於社會、用之於社會」為信念，長年投入產業創新、教育文化、醫療公益與人才培育，對台灣企業經營與社會發展具有深遠影響。總裁不僅是企業家，更是一位重視人才、鼓勵創新、關懷社會的長者。

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尹衍樑更是創立唐獎，致力表彰對世界文明、人類永續與社會發展有重大貢獻之人士，展現企業家超越商業利益、關注人類共同未來的胸懷與格局，令人深受感佩。

南山人壽全體同仁對尹衍樑總裁辭世深感不捨，向家屬致上最誠摯慰問與哀悼。尹衍樑總裁身為公司董事，多年來對本公司的長期發展給予極大的支持與信任，公司經營一切正常，感謝各界關心。