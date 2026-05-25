鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-25 15:44

自動光學檢測 (AOI) 設備廠牧德科技 (3563-TW) 在 3 月及 4 月營收連續創新高同時，2026 年首季稅後純益 2.95 億元，每股純益爲 4.61 元，牧德今 (25) 日召開股東會通過 2025 年財報，牧德指出， AI 、高效能運算、先進封裝及半導體高階製程需求仍具長期成長趨勢，高階檢測設備市場需求具支撐力。

同時，牧德今天並通過 2025 年下半年盈餘配發每股配發 12 元，包括 11 元盈餘配發 11 元加上資本公積配發 1 元，除息基準日訂為 7 月 5 日，加計上半年配發的 1 元股息及 1 元股票股利，牧德 2025 年全年配發 13 元 股息及 1 元股票股利。

‌



牧德 2025 年營收 32.9 億元，稅後純益 10.1 億元，每股純益 15.8 元，營收及獲利雙雙改寫新高，牧德營運成長主要受惠於 AI 產 業 快 速成長，牧德所涵蓋之 高階 PCB 應用需求回溫，同時， 與 半 導 體封 測 的發展 延續 自動光學檢測設備出貨動能 以及 AI 伺服器、高效能運算（ HPC ）、高階 IC 載板與先進封裝需求持續增加，帶動高 精度檢測設備市場需求提升。隨電子製程朝高階化與精密化發展，公司產品組合亦持續朝高階化優化，推升整體營運表現與獲利能力同步成長。

展望未來，牧德表示， AI 、高效能運算、先進封裝及半導體高階製程需求仍具長期成長趨勢，高階檢測設備市場需求具支撐力。在 PCB 與半導體 先 進製程 檢測設備雙軌布局持續深化下，公司將持續推進「雙軌四線」發展策略，提升高階產品比重與技術競爭力，並審慎因應市場與產業景氣變化，對中長期營運維持審慎樂觀看法。

牧德 2026 年 4 月營收再以 3.43 億元改寫歷史新高，月增 1.4%，年增 3.75%，2026 年 1-4 月營收爲 12.07 億元，年增 7.51%，而牧德 2026 年首季稅後純益 2.95 億元，季增 23.43%，年減 2.9%，單季每股純益爲 4.61 元。