〈緯穎股東會〉股東關心北美客戶集中度 洪麗寗：四大客戶比重較以往健康

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-25 11:50

股東關心北美客戶占比，洪麗寗：四大客戶比重較以往健康。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

洪麗寗指出，過去在成長初期，緯穎的客戶確實相對集中，不過經過多年努力，目前客戶集中度平均在 3 至 4 個大客戶，相對於以往已經健康許多。他並指出，緯穎的長處是「專注」，危機也是「專注」，因此希望未來能開拓更多良好的長處。

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總經理林威遠則表示，緯穎四大客戶的比重每個月都不同，且每個團隊都積極為不同客戶提供服務，並持續拓展新客人。

洪麗寗表示，對於資料中心的長期需求維持高度信心，持續投入包括 CPU、GPU、AISC 等平台的研發與量產，提供最佳化的運算平台。同時，攜手生態系夥伴投入包括 COP、HVDC 與散熱等創新技術發展，加速新世代 AI 運算技術的落地與規模化部署。

緯穎透過與客戶及技術夥伴合作，在技術、供應鏈、製造及全球交付能力維持領先，並把握 AI Training、Inference、Agentic AI 等應用帶來的龐大商機，提供最具競爭力的機櫃整合與系統解決方案。

針對全球產能布局，緯穎美國德州廠已經在 2025 年底正式開出產能，與墨西哥廠共同強化北美供應鏈布局。在關鍵的電力方面，也已針對有較大用電需求的機櫃整合廠提前布局，包括在美國、墨西哥、馬來西亞等地，目前電力已規劃至 2028 年。確保在客戶提出需求前，具備充足且穩定的產能與電力，跟上市場需求擴張，同時能靈活調配、穩定出貨。