鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 15:43

伸興 (1558-TW) 今 (25) 日舉辦 2026 年股東常會，由董事長林志誠主持，會中通過每股配發現金股利 5 元，配發率高達 91%，以今日收盤價 90.1 元計算，現金殖利率達 5.5%。展望未來，伸興除深耕縫紉機本業、優化越南基地效益外，更積極落實「雙軸發展策略」，透過旗下宇隆 (2233-TW) 成功切入全球人形機器人供應鏈，從零組件邁向模組化系統應用，全面開創中長期強勁的成長動能。

伸興今天股東會，全體股東出席率達 64.47%，會中承認並通過 2025 年度營業報告書及財務報表、盈餘分派案、公司章程修訂案，以及以私募方式辦理現金增資發行普通股案等相關討論事項，並同步決議通過每股配發現金股利 5 元，現金股利配發率達 91%。

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伸興 2025 年全年合併營收達 81.04 億元，雖受全球消費市場需求趨於保守、產業價格競爭及整體終端拉貨節奏調整影響，全年營收較前一年度減少 2.8%，稅前盈餘 8.64 億元，稅後每股純益 (EPS)5.52 元。

不過，伸興持續透過產品結構優化、製程效率提升與供應鏈整合管理，維持穩健獲利能力，同時持續投入高階產品與智慧製造相關研發，2025 年全年研發支出達 3.76 億元，占營收比重拉升至 4.64%，展現集團持續深化技術研發與產品升級之決心。因此，2025 年股東權益報酬率 (ROE)、資產報酬率 (ROA) 分別維持在 7.15%、5.06% 之水準，伸興經營團隊戮力深化公司治理，創造公司、員工與全體股東最大價值不遺餘力。

伸興表示，公司近年持續推進「本業穩健＋高階製造延伸」之雙軸發展策略，除了深耕家用縫紉機本業市場外，亦積極透過集團資源整合，推動智慧製造、自動化及高階精密加工等新事業布局。其中，在製造端方面，伸興除持續推進壓鑄工程半自動化、MES 製造執行系統與 SPC 統計製程管制系統導入，強化整體生產效率與品質管理能力，亦同步深化 ISO 14064-1 溫室氣體盤查及 ISO 50001 能源管理系統，持續朝智慧化、低碳化製造方向邁進。

此外，伸興近年深化控股集團化布局後，旗下宇隆於 AI 機器人與智慧製造領域的發展亦逐步進入收成階段。目前宇隆自主研發之「TUF ONE」機器人關節減速機模組，正切入全球人形機器人供應鏈，並持續推進減速機、精密傳動模組與系統整合應用方案發展。

展望 2026 年，伸興維持審慎看法。隨著歐美市場消費需求穩步回升，有助於支撐縫紉機本業接單與出貨動能維持穩定，同時公司將持續深化越南生產基地整合效益，提升供應鏈彈性與成本控管能力。