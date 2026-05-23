避開IMF緊縮陷阱！世銀內部文件曝：美伊戰爭爆發以來 已有27國啟動應急機制借錢
鉅亨網編譯陳韋廷
根據世界銀行 (下稱世銀) 一份內部文件，自 2 月 28 日美國、以色列與伊朗爆發衝突以來，全球已有 27 個國家啟動危機應急機制，試圖快速動用世行現有項目資金，以應對戰爭對能源市場與供應鏈的猛烈衝擊。
文件未公布具體名單及申請總額，世銀則不予置評，僅透露已有 3 國獲批全新的應急資金工具，其餘國家仍在辦理流程中。
戰事導致全球化肥等關鍵物資運輸受阻，嚴重威脅發展中國家糧食安全。肯亞與伊拉克已證實正向世銀申請緊急援助，前者苦於燃油價格暴漲，後者則因石油收入銳減陷入財政壓力。
據悉，全球共有 101 個國家預置此類危機融資工具，其中 54 國加入「快速響應機制」，最多可動用未撥付資金的 10%。
世銀行長 Ajay Banga 上月表示，依託危機應對工具包，各國可調用的預設資金規模約 200 億至 250 億美元；若進一步調整投資組合，半年內可增至 600 億美元，長期更有望達到千億美元規模。
與此同時，IMF 處境則顯得冷清。儘管總裁格喬治艾娃預估短期內將有 10 多國申請 200 億至 500 億美元援助，但知情人士透露，實際申請數量寥寥。
一位消息人士說：「各國目前普遍持觀望態度。」
波士頓大學全球發展政策中心主任 Kevin Gallagher 分析，各國更傾向求助世界銀行而非 IMF，因 IMF 的援助方案通常附帶嚴苛的財政緊縮要求，這在當前動盪局勢下，恐進一步加劇肯亞等國的社會不安。
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