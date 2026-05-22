玉山銀統籌明基材料60億元聯貸 助攻半導體與醫療雙軸轉型

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-22 14:48

玉山銀行統籌主辦明基材料 5 年期、新台幣 60 億元聯貸案，於今 (22) 日圓滿簽約，展現對明基材料 (8215-TW) 長期發展的堅定支持，更是雙方在經營理念與策略布局的高度認同。此外，本案亦連結 ESG 永續指標，視明基材料達成情形提供相應優惠利率減碼，以支持企業接軌國際永續發展趨勢。

玉山銀行統籌主辦明基材料新臺幣60億元，5月22日由玉山銀行總經理林隆政(右二)與明基材料董事長陳建志(左二)完成聯貸合約簽署。（圖/玉山銀行提供）

本次聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由玉山銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，在一銀、彰銀、台新、臺銀、土銀、遠東、華南、兆豐、元大及永豐等金融同業踴躍參與下，超額認購達 1.9 倍，最終以新台幣 60 億元結案。

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明基材料近年積極由偏光片製造大廠轉型為跨產業材料整合平台，積極拓展醫療與半導體關鍵耗材領域。在醫療事業方面，以醫用膜材與傷口護理技術為基礎，預計於 2026 年挑戰醫療營收占比近四成目標。

在甫落幕的「Touch Taiwan 2026 智慧顯示展」中，明基材料展現其在半導體先進製程的領先實力，透過切入高階 PVA 空氣發泡 CMP 清洗刷輪 (Advanced PVA Air-form Brush Roller for CMP Wafer Cleaning)、晶圓研磨膠帶 (BG Tape)、光纖組件黏著膠、微汙染控制膜及乾膜光阻 (Dry Film PR) 及等關鍵耗材，成功延伸至半導體高階製程，展現經營穩健且具前瞻性的企業韌性。