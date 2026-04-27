鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-28 06:30

資本市場對量子科技的熱情正達到沸點，今年迄今已有 3 家量子運算企業成功登陸公開市場，另有五家企業蓄勢待發，準備在未來幾個月內掛牌上市。

SPAC模式成主流！美量子企業掀上市潮 IQM等5新秀蓄勢待發 相關概念股今年有望暴增三倍(圖:shutterstock)

《華爾街日報》報導，量子企業這波上市潮使得專注量子賽道的純概念股上市公司數量，在今年有望成長至原本的三倍，反映出投資人對這一新興資產的旺盛需求。

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儘管量子運算要徹底革新金融交易、藥物研發等領域，可能還需要數年時間才能兌現技術願景，但這絲毫沒有減緩量子軟硬體研發企業爭先恐後登陸資本市場的步伐。

近幾個月，Infleqtion、Xanadu 與 Horizon Quantum 相繼上市，而 IQM、Terra Quantum、Seeqc 與 Quantinuum 等五家企業也打算今年稍晚透過特殊目的收購公司 (SPAC) 模式完成掛牌。

SPAC 模式之所以成為主流選擇，在於其上市周期短、財務指標審核門檻低的優勢，能幫助科技企業快速登陸資本市場

相比之下，在今年之前，全球僅有四家量子純賽道上市公司，包括 D-Wave、Rigetti Computing 等。

知名券商 Wedbush 股票研究副總裁 Antoine Legault 說：「當前市場對量子資產的需求極度旺盛。只要公司名稱帶有『量子』字樣，起步估值就能輕鬆突破 10 億美元。」

資本熱潮不僅讓新興量子企業獲得遠超過私募市場的高估值，更提供了搶佔稀缺高端人才、迭代核心技術所需的資金彈藥。

Xanadu 創辦人 Christian Weedbrook 說：「時間至關重要，這本身就是一場行業競賽。」

量子運算靠量子物理原理能解決傳統超級電腦無法處理的複雜難題，潛在市場規模高達數百億美元。

近期，美國政府加碼政策扶持，加上輝達推出開源量子 AI 模型套件，進一步點燃了市場焦點。

業內普遍預期，容錯量子運算時代有望在 2029 年前落地，屆時量子電腦將能穩定運行大型商業化應用。

羅森布拉特證券高級分析師 John McPeake 說：「商業化落地近在咫尺，這正是資本爭相布局的核心原因。」

新上市的地平線量子創辦人兼執行長 Joe Fitzsimons 將此比作「在 ChatGPT 問世前布局 AI」，強調時機的重要性。