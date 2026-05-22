鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-22 12:19

華新 (1605-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長焦佑倫會後接受媒體訪問，預期今年不銹鋼、電線電纜與資源三大事業今年表現都將優於去年，帶動整體營運逐季增溫，下半年優於上半年，看好今年營收與獲利優於去年。

焦佑倫表示，今年台灣與印尼的不銹鋼市場都將獲利；歐洲市場受到去年的關稅影響，認為僅部分獲利，不過隨著歐盟推動 safeguard 與 CBAM，預期下半年將好轉；中國市場部分，則持續調整產品結構，逐漸好轉中，但今年尚無法獲利。

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執行長王錫欽說明不銹鋼市場現況，指出中國將從供給面改格，包括限縮產量與出口管制，將有助平衡市場供需。另外，由於不銹鋼逐漸取代碳鋼，認為不銹鋼未來可發揮其材料特長的應用空間將越來越多。

因此針對不銹鋼事業，華新積極提高產品競爭力，王錫欽指出，華新推動「產品三進」，包括品種多元、品級高端、品質精良。為達到此目標，需開發材料的冶金技術，接著透過製程與 AI 以量產產品，最後提高產品應用技術的價值，就有機會多接一些訂單，並提升接單價格。

電線電纜事業上，焦佑倫表示，受惠台電強韌電網計畫，認為「今年還是非常好」。針對海底電纜，焦佑倫指出，目前已經完成試量產，並正在進行產品認證，預計 2028 年開始供貨，不過他補充，實際貢獻時間點仍須看開發商的推動時程。

至於資源事業，焦佑倫指出，印尼政府大幅調整礦產資源相關政策，包括開發許可、數量、銷售以及產業發展等，對華新而言，可達到穩定供需，因此今年進入穩定的獲利期。