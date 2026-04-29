鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-29 17:53

華擎 (3515-TW) 旗下伺服器廠永擎 (7711-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，稅後純益 5.4 億元，年增 175.4%，每股純益 7.68 元；永擎已有 8 成產品來自於 AI 伺服器，而隨著 RTX PRO 系列 GPU 伺服器出貨，以及 ASIC 新產品出貨，將成為未來成長動能。

永擎Q1賺5.4億元年增1.7倍 EPS 7.68元 下半年新品出貨展望佳。（圖：shutterstock）

永擎第一季營收 88.91 億元，年增 91.9 %；毛利率 12.4 %，年增 2.3 個百分點；營業利益 6.95 億元，年增 231.9 %；營益率 7.8 %，年增 3.3 個百分點。稅後純益 5.40 億元，年增 175.4 %，每股純益 7.68 元。

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永擎在雲端業者將伺服器應用轉為推論目標後，對後市持續看好；法人指出，永擎於 AI 伺服器以及新產品的帶動下，加上通用伺服器的業務回溫，在營收跟獲利可望大幅成長。