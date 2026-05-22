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鴻海參與投資的廣運旗下盛新材料 擬發行現增股自市場籌資7億元

鉅亨網記者張欽發 台北

廣運 (6125-TW) 在 2026 年以「科技整合、應用落地、價值擴大」為核心策略，除在自動化業務在公共工程標案今年陸續取得新標案之外，並預計有桃園國際機場第三航廈機場行李處理系統完工入帳，而廣運旗下盛新材料 (6930-TW) 的 7 億市場籌資案並在今 (22) 日獲金管會申報生效。

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廣運旗下盛新材料總經理謝銘勲。(鉅亨網記者張欽發攝)

廣運旗下盛新材料在去 (2025) 年成功完成現增募資 5 億元後，2026 年還要發行 2 萬張現增股，股本並將由 5 億增加為 7 億元，盛新材料將暫訂以每股 35 元發行 2 萬張現增股，自市場籌資 7 億元資金，今天並獲金管會申報生效。


盛新目前為全台唯一具備同時供應元件級 N 型（導電型）與 SI 型（半絕緣型）碳化矽（SiC）基板能力的廠商，在產品布局上，N 型基板已跨入 8 吋主流規格，而 SI 型基板則穩定。

盛新材料目前由太極能源 (4934-TW) 持股 42.28%、廣運持股 8.55%、鴻海 (2317-TW) 集團持股 7.1%。


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碳化矽鴻海廣運太極籌資現增

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