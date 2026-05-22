鴻海參與投資的廣運旗下盛新材料 擬發行現增股自市場籌資7億元

廣運 (6125-TW) 在 2026 年以「科技整合、應用落地、價值擴大」為核心策略，除在自動化業務在公共工程標案今年陸續取得新標案之外，並預計有桃園國際機場第三航廈機場行李處理系統完工入帳，而廣運旗下盛新材料 (6930-TW) 的 7 億市場籌資案並在今 (22) 日獲金管會申報生效。