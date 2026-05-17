鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-17 10:02

廣運 (6125-TW) 在桃園國際機場第三航廈機場行李處理系統工程即將在今年完工入帳同時，在自動化核心工程持續獲推進，廣運並拿下國營台鐵公司 1.89 億元新標案；同時，旗下盛新材料並將辦理發行 2 萬張現增股的市場籌資，並已向金管會送件，預計募集 7 億元資金。

目前由廣運持續推進的重要工程有桃園國際機場第三航廈機場行李處理系統、機捷 A14 車站行李處理設備系統工程、第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統、國家圖書館物流中心及多項高科技製造專案，成為廣運營運成長的重要支撐。而其中第三航廈機場行李處理系統工程即將在今年完工入帳。

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廣運 2026 年以「科技整合、應用落地、價值擴大」為核心策略，持續推動多項關鍵發展方向，廣運指出，廣運標下國營台鐵公司 1.89 億元的傾斜式車廂 CCTV 及旅客資訊系統更新新標案，預計執行時間爲 3 年，此項標案由與廣運歷來拿下的台北捷運自動電磁門、機捷 A14 車站行李處理設備系統等，都與軌道運輸系統相關。

同時，廣運旗下盛新材料 (6930-TW) 於 2025 年成功完成現增募資 5 億元後，今年還要發行 2 萬張現增股，股本並將由 5 億增加為 7 億元，盛新材料將暫訂以每股 35 元發行 2 萬張現增股，並已向金管會送件申報。

盛新材料目前由太極能源 (4934-TW) 持股 42.28%、廣運持股 8.55%、鴻海 (2317-TW) 集團持股 7.1%。