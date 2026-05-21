鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至19.4元，預估目標價為232.50元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.04元上修至19.4元，其中最高估值23.3元，最低估值11.34元，預估目標價為232.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.3(23.3)
|21.72
|22.69
|19.05
|最低值
|11.34(11.34)
|12.22
|14.01
|13.37
|平均值
|19.27(19.13)
|16.96
|17.31
|16.53
|中位數
|19.4(19.04)
|16.79
|17.13
|17.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|204.79億
|193.68億
|193.80億
|159.19億
|最低值
|137.68億
|141.18億
|155.34億
|152.30億
|平均值
|178.76億
|167.04億
|169.09億
|155.75億
|中位數
|176.95億
|165.56億
|169.20億
|155.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|5.73
|營業收入
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
|150.26億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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