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鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至18.98元，預估目標價為224.00元

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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.4元上修至18.98元，其中最高估值23.35元，最低估值10.04元，預估目標價為224.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.35(23.35)25.0126.1427.31
最低值10.04(10.04)12.2213.7913.65
平均值18.43(18.2)1717.8119.01
中位數18.98(18.4)16.8817.3417.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值192.86億185.30億179.18億173.22億
最低值120.36億141.18億150.86億148.66億
平均值166.88億162.35億165.51億160.36億
中位數170.49億165.17億165.77億159.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.3024.6117.3415.535.73
營業收入67.97億96.43億84.12億110.66億150.26億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFANG

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