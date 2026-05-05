鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至18.98元，預估目標價為224.00元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.4元上修至18.98元，其中最高估值23.35元，最低估值10.04元，預估目標價為224.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.35(23.35)
|25.01
|26.14
|27.31
|最低值
|10.04(10.04)
|12.22
|13.79
|13.65
|平均值
|18.43(18.2)
|17
|17.81
|19.01
|中位數
|18.98(18.4)
|16.88
|17.34
|17.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|192.86億
|185.30億
|179.18億
|173.22億
|最低值
|120.36億
|141.18億
|150.86億
|148.66億
|平均值
|166.88億
|162.35億
|165.51億
|160.36億
|中位數
|170.49億
|165.17億
|165.77億
|159.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|5.73
|營業收入
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
|150.26億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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