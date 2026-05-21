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鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至19.22元，預估目標價為232.50元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.79元上修至19.22元，其中最高估值32.21元，最低估值11.34元，預估目標價為232.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.21(32.21)27.2226.8328.13
最低值11.34(11.34)12.2214.0113.37
平均值19.6(19.43)17.3317.8419.43
中位數19.22(18.79)16.8417.2418.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值204.79億193.68億193.80億159.19億
最低值137.68億141.18億155.34億152.30億
平均值177.96億167.02億169.08億155.75億
中位數175.49億165.56億169.20億155.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.3024.6117.3415.535.73
營業收入67.97億96.43億84.12億110.66億150.26億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFANG

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