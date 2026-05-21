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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至4.96元，預估目標價為65.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.13元下修至4.96元，其中最高估值7.57元，最低估值1.38元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.57(7.57)5.34.995.3
最低值1.38(1.38)1.662.833.93
平均值4.86(4.91)3.543.914.62
中位數4.96(5.13)3.8544.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值290.31億268.06億265.76億242.37億
最低值218.94億221.60億233.99億242.37億
平均值256.55億242.25億248.92億242.37億
中位數259.86億239.30億246.24億242.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.5812.403.902.441.61
營業收入259.62億362.53億283.31億270.99億215.61億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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