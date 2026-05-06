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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為66.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.26元上修至4.36元，其中最高估值6.92元，最低估值1.38元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.92(6.92)5.474.994.45
最低值1.38(1.38)1.663.093.58
平均值4.5(4.4)3.643.944.02
中位數4.36(4.26)3.793.934.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值290.31億272.47億273.89億247.27億
最低值192.53億223.41億233.12億247.27億
平均值252.19億243.61億251.28億247.27億
中位數260.33億240.15億252.73億247.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.5812.403.902.441.61
營業收入259.62億362.53億283.31億270.99億215.61億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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