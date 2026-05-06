鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為66.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.26元上修至4.36元，其中最高估值6.92元，最低估值1.38元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.92(6.92)
|5.47
|4.99
|4.45
|最低值
|1.38(1.38)
|1.66
|3.09
|3.58
|平均值
|4.5(4.4)
|3.64
|3.94
|4.02
|中位數
|4.36(4.26)
|3.79
|3.93
|4.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|290.31億
|272.47億
|273.89億
|247.27億
|最低值
|192.53億
|223.41億
|233.12億
|247.27億
|平均值
|252.19億
|243.61億
|251.28億
|247.27億
|中位數
|260.33億
|240.15億
|252.73億
|247.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|1.61
|營業收入
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
|215.61億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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