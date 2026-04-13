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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至17.81元，預估目標價為215.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.08元上修至17.81元，其中最高估值22.51元，最低估值5.8元，預估目標價為215.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.51(22.51)25.0126.1427.31
最低值5.8(5.8)7.8510.512.05
平均值16.22(15.69)16.2816.8916.97
中位數17.81(17.08)16.1516.0814.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值192.56億182.29億176.76億173.22億
最低值120.36億137.71億143.79億146.42億
平均值159.50億158.15億160.24億156.23億
中位數164.45億156.70億159.86億149.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.3024.6117.3415.535.73
營業收入67.97億96.43億84.12億110.66億150.26億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFANG

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