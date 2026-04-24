鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為213.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元上修至2元，其中最高估值2.68元，最低估值1元，預估目標價為213.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.68(2.63)
|3.46
|3.91
|5.61
|最低值
|1(1)
|1.09
|1.2
|2.02
|平均值
|1.99(1.93)
|2.19
|2.55
|3.34
|中位數
|2(1.9)
|2.14
|2.53
|3.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|68.69億
|80.88億
|91.33億
|110.62億
|最低值
|64.98億
|70.59億
|74.96億
|81.00億
|平均值
|67.08億
|74.53億
|82.15億
|92.17億
|中位數
|67.03億
|74.27億
|81.20億
|90.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.94
|1.11
|3.00
|1.62
|3.58
|營業收入
|44.28億
|46.92億
|54.77億
|55.55億
|61.13億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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