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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為213.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元上修至2元，其中最高估值2.68元，最低估值1元，預估目標價為213.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.68(2.63)3.463.915.61
最低值1(1)1.091.22.02
平均值1.99(1.93)2.192.553.34
中位數2(1.9)2.142.533.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值68.69億80.88億91.33億110.62億
最低值64.98億70.59億74.96億81.00億
平均值67.08億74.53億82.15億92.17億
中位數67.03億74.27億81.20億90.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.941.113.001.623.58
營業收入44.28億46.92億54.77億55.55億61.13億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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