鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-05 17:21

宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯 (7875-TW) 將於 2026 年 5 月 6 日至 8 日參與韓國年度 AI 指標展會 AI EXPO KOREA 2026，現場將展示從 AI 基礎建設、資源管理到智慧應用部署的完整解決方案，呈現企業邁向 AI 規模化營運的關鍵能力。

AI EXPO KOREA 2026 展會期間，安圖斯科技將聚焦企業在 AI 推進過程中常見的算力配置、系統整合、治理安全與實際效益等挑戰；透過整合硬體設備、管理平台與應用服務​，協助企業​建立可持續​成長的 AI 營運模式。安圖斯表示，期待透過 AI EXPO KOREA 與當地產業夥伴建立更緊密合作關係，共同推動 AI 技術創新與產業升級。

‌



安圖斯科技透過多項展示內容，完整呈現企業 AI 從建置到營運的實務藍圖。Altos BrainSphere™ AI 伺服器系列涵蓋多元場域需求，展現從資料中心到終端場域的完整佈局。Altos BrainSphere™ R880 F7 為高階旗艦平台，專為大規模模型訓練、生成式 AI 與 HPC 工作負載打造，最高可搭載 8 顆 NVIDIA HGX™ Blackwell GPU，提供高密度 AI 運算效能；R680 F7 提供企業級彈性部署能力，可支援從測試開發到正式上線的多樣工作負載；R380 F7 則鎖定邊緣運算應用，在有限空間中提供即時且穩定的 AI 推論效能。

Altos aiWorks 5.0 平台可深度整合 NVIDIA Dynamo 分散式推論框架與 GPU Direct Storage（GDS）技術，大幅提升大型語言模型（LLM）推論吞吐量並優化資料處理效率。針對企業​管理需求，​導入 Resource Cost Meter 機構，精準掌握 GPU 資源成本；同時整合 SAST Code Security 靜態掃描與 MONAI+ 框架，在加速醫療與產業 AI 應用落地的同時，確保開發過程符合企業級資安合規。

現場亦展示 Altos BrainSphere™ GB10 F1 AI 工作站與 Altos aiGeni 所構成的企業級 Agentic AI 解決方案，可應用於客服支援、企業知識庫、自動化流程與智慧決策等場景，協助企業將生成式 AI 延伸至更高價值的營運流程中。透過整合 NVIDIA OpenShell 與 NVIDIA NemoClaw，企業可在安全、可控且資料在地化的環境中部署智慧代理與全天候 AI 助手。