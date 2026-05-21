全聯林敏雄：沒有在看股票 不考慮併購餐飲相關業態

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-21 19:30

連鎖超市龍頭全聯董事長林敏雄今 (21) 日指出，全聯主要是做民生剛性需求生意，「沒有景氣問題，也沒有大月小月」，只要把規模做大就會賺錢，對於台股近來衝破 4 萬點創高，則表達，「從來沒有看股票」；另外，林敏雄也提到，想不到現在有什麼外部事業可以併購，至於餐飲相關暫不考慮做。

全聯董事長林敏雄。(鉅亨網記者王莞甯攝)

市場傳出台灣肯德基、必勝客有意出售，被問及相關議題，林敏雄回應，較不考慮做餐飲，也沒有看到現在有什麼合適的併購機會。

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另一方面，林敏雄對台股衝破 4 萬點表達，從來不看股票，若是民眾從股市賺到錢來買房就「很好」。

全聯善美的文化藝術基金會經營宜蘭傳藝園區邁入第十年，今日舉辦《十年一刻・傳藝善美》活動，邀集中央至地方貴賓、國寶級藝師、表演團隊及藝文界前輩共同回顧經營成果。

林敏雄表示，宜蘭傳藝園區 10 年來不只是觀光景點，更逐步成為大眾接觸台灣傳統藝術、親子共同參與文化體驗、藝師與表演團隊被看見的重要平台，累計入園人次近 900 萬人次、舉辦演出超過 1.2 萬場、推動文化體驗活動至少 300 場次。

林敏雄提到當初接手宜蘭傳藝園區，就是希望企業有能力時能為台灣傳統文化多做一點事，文化如果只是放在櫃子裡、書本裡，很容易離民眾越來越遠，希望讓傳統藝術重新回到生活裡，讓大眾感受到台灣文化的美。