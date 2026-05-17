鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-17 10:12

市場步入高檔震盪與結構分化的輪動階段，面對中東地緣政治的通膨隱憂，以及台股急漲後的籌碼沉澱，安聯投信台股團隊指出，短期震盪不改長期多頭格局。受惠四大 CSP 業者上調資本支出、AI 應用算力需求強勁，下半年硬體供應鏈獲利仍具上修空間，建議投資人化短線利空為逢低布局機會，鎖定具實質基本面支撐的 AI 關鍵零組件龍頭、高息成長股及主動式 ETF，動態調整結構以極致化風險調整後報酬。

地緣與籌碼震盪免驚！法人：科技龍頭AI變現蓄勢待發 長多格局未變。(鉅亨網資料照)

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美國與伊朗雙方針對和談條件仍有明顯岐異，造成協議遲遲無法簽訂，荷姆茲海峽仍處於封閉狀態，若雙方僵持時間繼續拉長，未來縱使中東重回正常貿易，先前停產的油田設施重啟並順利運送也需時間，雖不至於需要升息以壓抑通膨，但卻將使美國聯準會利率政策趨於謹慎。

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另一方面，蕭惠中表示，台股 4 月漲幅驚人，下旬開始個股間的震盪明顯加劇，短期將進入整理以待混亂籌碼沉澱，如何判別具實質基本面成長性的產業及個股將是未來投資組合能否繳出穩定獲利之關鍵，選股仍為關鍵，建議利用指數震盪時逢低承接遭錯殺的穩定成長標的。

回到基本面，蕭惠中表示，四大 CSP 業者於四月底同時公布財報，其中 AWS 及 Google 的雲服務相關營收年增率表現亮麗，四家公司異口同聲表示 AI 相關應用需求強勁，算力持續供不應求，且在記憶體等原物料採購成本居高不下環境下，今年度資本支出皆出現微幅上調。

展望後市，蕭惠中指出，相關業者資本支出有望再顯著增加，顯示企業導入 AI 代理趨勢成型，算力消耗成指數級增長，成為 CSP 業者高額 AI 投資的首款變現應用，因此仍長期看好台股身處主要 AI 晶片及配套零組件硬體供應鏈。

布局上，蕭惠中表示，基本面持續上修為本波台股上漲的關鍵原因，帳戶投資組合仍以關鍵零組件龍頭為主要布局方向，短期雖可能因股價急漲或中東戰爭懸而未決而使個股股價出現較大震盪，但下半年將進入 GPU 及 ASIC 晶片大量出貨期，供應鏈獲利仍有上修機會。

安聯台灣主動式 ETF 基金 (00993A-TW) 經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與 AI 題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

策略上，施政廷表示，量化因子與主動選股在個股表現高度分化的環境中，主動式管理的優勢將被進一步凸顯。透過多因子模型，將投資組合的因子權重與追蹤誤差（Tracking Error）進行聯合最佳化，動態調整持股結構，是現階段應對資金輪動與極端波動、進而最大化風險調整後報酬（Risk-adjusted Return）的最有效路徑。