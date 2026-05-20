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鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估下修至-8.76元，預估目標價為45.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-8.6元下修至-8.76元，其中最高估值-7元，最低估值-9.48元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-7(-6.75)-0.080.6811.83
最低值-9.48(-9.48)-6.68-6.08-2.64
平均值-8.6(-8.51)-4.74-2.87-0.03
中位數-8.76(-8.6)-4.94-2.88-1.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.06億48.41億73.74億192.95億
最低值19.38億19.37億21.92億26.84億
平均值20.86億25.00億31.70億51.04億
中位數20.88億23.35億29.13億32.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS28.2920.12-12.33-9.28-7.26
營業收入184.13億191.09億68.40億32.36億19.44億

詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMRNA

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