鉅亨速報 - Factset 最新調查：嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為30.72元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.04元下修至1.03元，其中最高估值1.45元，最低估值0.92元，預估目標價為30.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.45(1.45)
|1.93
|2.25
|2.24
|最低值
|0.92(0.92)
|0.99
|1.32
|2.24
|平均值
|1.05(1.06)
|1.35
|1.75
|2.24
|中位數
|1.03(1.04)
|1.34
|1.7
|2.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.38億
|56.59億
|64.67億
|66.23億
|最低值
|46.91億
|50.40億
|54.98億
|66.23億
|平均值
|49.32億
|53.96億
|59.08億
|66.23億
|中位數
|49.42億
|53.80億
|58.94億
|66.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.77
|-2.82
|-1.65
|-0.45
|0.40
|營業收入
|30.06億
|32.52億
|31.80億
|37.28億
|42.22億
詳細資訊請看美股內頁：
嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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