鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為30.72元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共31位分析師，對嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.04元下修至1.03元，其中最高估值1.45元，最低估值0.92元，預估目標價為30.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.45(1.45)1.932.252.24
最低值0.92(0.92)0.991.322.24
平均值1.05(1.06)1.351.752.24
中位數1.03(1.04)1.341.72.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.38億56.59億64.67億66.23億
最低值46.91億50.40億54.98億66.23億
平均值49.32億53.96億59.08億66.23億
中位數49.42億53.80億58.94億66.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.77-2.82-1.65-0.450.40
營業收入30.06億32.52億31.80億37.28億42.22億

詳細資訊請看美股內頁：
嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBILI

相關行情

台股首頁我要存股
嗶哩嗶哩－Ｗ20+1.88%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty