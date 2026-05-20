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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為46.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.5元，其中最高估值6.3元，最低估值3.24元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.3(5.42)8.179.556.12
最低值3.24(3.24)4.25.356.12
平均值4.46(4.24)5.696.576.12
中位數4.5(4.28)5.686.16.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值182.40億193.36億196.25億190.93億
最低值162.54億163.99億170.00億190.93億
平均值167.94億177.07億182.13億190.93億
中位數165.89億178.01億182.41億190.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19,420.599.063.67-0.302.21
營業收入160.25億165.27億190.29億176.15億156.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTX

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