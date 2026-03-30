鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.58元上修至4.68元，其中最高估值11.21元，最低估值2.63元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.21(11.21)
|13.2
|6.33
|6.12
|最低值
|2.63(2.63)
|4.34
|5.41
|6.12
|平均值
|5.04(4.83)
|6.59
|5.91
|6.12
|中位數
|4.68(4.58)
|5.4
|5.98
|6.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|177.04億
|199.16億
|195.79億
|190.93億
|最低值
|162.42億
|168.73億
|175.14億
|190.93億
|平均值
|166.68億
|178.95億
|184.45億
|190.93億
|中位數
|165.27億
|174.35億
|182.41億
|190.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19,420.59
|9.06
|3.67
|-0.30
|2.21
|營業收入
|160.25億
|165.27億
|190.29億
|176.15億
|156.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.58元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.68元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADRTX-US的目標價調升至42元，幅度約5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.84元，預估目標價為40.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇