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鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至9.89元，預估目標價為384.50元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對是德科技(KEYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.93元上修至9.89元，其中最高估值10.23元，最低估值8.6元，預估目標價為384.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.23(9.3)12.6114.5
最低值8.6(8.6)9.4810.32
平均值9.62(8.95)11.1812.37
中位數9.89(8.93)11.412.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值69.07億80.27億88.78億
最低值64.70億70.36億74.84億
平均值67.72億74.73億80.28億
中位數68.60億74.93億79.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.786.185.913.514.91
營業收入49.41億54.20億54.64億49.79億53.75億

詳細資訊請看美股內頁：
是德科技(KEYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKEYS

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