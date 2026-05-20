鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至9.89元，預估目標價為384.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對是德科技(KEYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.93元上修至9.89元，其中最高估值10.23元，最低估值8.6元，預估目標價為384.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.23(9.3)
|12.61
|14.5
|最低值
|8.6(8.6)
|9.48
|10.32
|平均值
|9.62(8.95)
|11.18
|12.37
|中位數
|9.89(8.93)
|11.4
|12.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|69.07億
|80.27億
|88.78億
|最低值
|64.70億
|70.36億
|74.84億
|平均值
|67.72億
|74.73億
|80.28億
|中位數
|68.60億
|74.93億
|79.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.78
|6.18
|5.91
|3.51
|4.91
|營業收入
|49.41億
|54.20億
|54.64億
|49.79億
|53.75億
詳細資訊請看美股內頁：
是德科技(KEYS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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