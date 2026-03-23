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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.68元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.77元下修至4.68元，其中最高估值11.21元，最低估值2.63元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.21(11.21)13.26.336.4
最低值2.63(2.63)4.345.86.4
平均值5.03(5.25)6.746.046.4
中位數4.68(4.77)5.485.986.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值177.04億199.16億195.79億191.78億
最低值162.42億168.73億175.14億191.78億
平均值166.77億179.27億184.81億191.78億
中位數165.27億175.33億183.50億191.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19,420.599.063.67-0.302.21
營業收入160.25億165.27億190.29億176.15億156.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTX

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