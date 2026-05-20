鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-20 21:45

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 5 月下旬面板價格預測評論，進入 5 月份，部分電視品牌客戶開始修正訂單需求，主要品牌客戶整體第二季的採購量預計微幅季減 1.5%，預估 32 至 75 吋全尺寸電視面板價格將轉為持平態勢。

集邦表示，雖然記憶體成本高昂，但品牌客戶仍盡力在供應鏈各個環節中，盡可能分散其成本壓力，並調整產品組合，來讓衝擊降到最小，同時穩定其採購動能。而在需求稍稍放緩之下，面板廠也以調控產能，按需生產的策略來應對，藉此來維持面板價格的穩定。

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監視器面板方面，集邦分析，5 月需求仍維持穩定，整體第二季需求預估仍有季增 1% 的空間；在需求穩定下，面板廠仍積極希望價格維持較大的漲幅，但品牌客戶則多半認為 6~7 月後對面板需求將開始修正，因此對價格上漲幅度擴大持保守態度，買賣雙方仍在議定價格漲幅區間。

目前集邦預估 5 月份的監視器面板價格走勢，Open Cell 面板預估調漲 0.2~0.4 美元，面板模組以主流尺寸來看，23.8 吋 FHD 預估調漲 0.2~0.3 美元，27 吋 FHD 預估調漲 0.2 美元。

至於筆電面板，集邦表示，5 月需求仍穩定，部分品牌客戶會按照 CPU 到貨的情況，動態調整面板採購動能，就目前觀察 5-6 月，品牌客戶有機會小幅增加對面板的採購規模，不過，就算需求維持穩定，面板廠仍難以採取更多積極的價格操作。