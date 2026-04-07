鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-07 17:41

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (7) 日發布 4 月上旬面板價格預測評論，受戰爭相關能源問題與半導體產能排擠問題影響，電視面板僅大尺寸可維持上漲，中小尺寸轉為持平，不過顯示器面板需求相對較穩定，漲幅將不亞於上月。

集邦表示，進入 4 月，觀察部分品牌仍維持電視面板需求，尤其是大尺寸面板需求，在此同時受戰爭相關能源問題與半導體產能排擠問題影響，面板零組件成本持續上揚，因此面板廠在面板價格態度上傾向更為積極，希望 4 月份電視面板仍能維持上漲態勢，以抵銷成本壓力。

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不過，目前中小尺寸電視產品受記憶體報價上漲衝擊，利潤空間極度壓縮，因此預估 4 月可能僅有大尺寸電視面板可維持上漲，中小尺寸電視面板則開始凍漲，以各尺寸來看，預估 32 吋至 55 吋價格轉為持平，而 65 吋與 75 吋則上漲 1 美元。

顯視器面板方面，集邦認為，4 月需求仍穩定，不過雖然受到記憶體價格直接衝擊較小，但面板本身使用的各零組件仍難擋漲價趨勢，因此對面板廠而言，在需求相對較穩定，加上成本上漲壓力浮現下，希望可以擴大面板價格漲幅，避免成本抬升下虧損幅度持續擴大。

目前集邦預期 4 月顯視器面板價格漲幅將不亞於 3 月，以 Open Cell 面板部分來看，23.8 吋 FHD IPS 預計上漲 0.3~0.4 美元，27 吋 FHD IPS 預計上漲 0.2~0.3 美元，面板模組部分，23.8 吋 FHD IPS 預計上漲 0.3 美元，27 吋 FHD IPS 預計上漲 0.2 美元。此外，高階產品相關 IC 報價漲勢凌厲，預計本月開始面板價格也可能有調漲空間。

至於筆電面板，進入第二季度後，因品牌客戶在第一季底之前已針對筆電面板大量提前備貨，加上目前除了記憶體問題之外，CPU 供貨吃緊與漲價也形成另一道瓶頸，影響品牌正常供貨，品牌客戶能提前備貨生產就盡可能提前，以規避後續風險，但反而可能導致筆電面板需求將自第二季中後期起開始逐漸轉弱。