鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-05 19:11

集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布 5 月上旬面板價格預測評論，預估電視面板價格漲勢將趨緩，預期 32 吋至 75 吋全尺寸面板價格將轉為持平趨勢，筆電面板也維持全面持平，MNT 面板雖然上漲，但品牌客戶對漲勢擴大的態度偏向保守。

集邦表示，5 月在部分電視品牌客戶開始修正訂單的狀況浮現下，雖然仍有大尺寸需求較小尺寸需求佳之區別，但整體需求的確開始有走弱的跡象，面板廠也開始透過勞動節假期進行 3-5 天的產能調控，來試圖維持面板價格的穩定。不過品牌客戶在成本高昂的狀態下，也積極開始與面板廠接洽 MDF 的可能性。

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MNT 面板方面，集邦預估，5 月需求仍穩定，雖然面板廠在成本壓力下想要擴大 MNT 漲幅，不過在電視面板價格開始轉為持平態勢下，品牌客戶目前可接受價格調漲，但對於 MNT 面板價格漲勢擴大的態度則偏向保守以對，仍需買賣雙方持續議定價格漲幅。

目前集邦預估 5 月 MNT 面板價格走勢，Open Cell 面板預估約調漲 0.2-0.3 美元，面板模組以主流尺寸來看，23.8 吋 FHD 與 27 吋 FHD 預估調漲 0.2 美元，27 吋 QHD 預估調漲 0.1 美元。

筆電面板方面，集邦表示，5 月需求仍算穩定、僅小幅下滑，部分品牌客戶仍在積極作面板提前備貨，以因應其他零組件如 CPU 的陸續到貨。不過就算如此，面板廠仍難以在面板價格上有更多積極的漲價操作。