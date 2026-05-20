鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為68.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.59元下修至1.56元，其中最高估值1.87元，最低估值1.37元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.87(1.87)
|2.12
|1.93
|2.05
|最低值
|1.37(1.37)
|1.5
|1.59
|2.05
|平均值
|1.59(1.62)
|1.74
|1.77
|2.05
|中位數
|1.56(1.59)
|1.71
|1.79
|2.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|62.35億
|67.30億
|71.12億
|78.97億
|最低值
|50.92億
|51.64億
|57.23億
|61.41億
|平均值
|56.81億
|60.26億
|64.78億
|70.19億
|中位數
|57.12億
|59.67億
|65.59億
|70.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.87
|1.42
|1.26
|0.98
|1.17
|營業收入
|20.85億
|33.43億
|40.95億
|53.03億
|57.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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