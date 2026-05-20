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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為68.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.59元下修至1.56元，其中最高估值1.87元，最低估值1.37元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.87(1.87)2.121.932.05
最低值1.37(1.37)1.51.592.05
平均值1.59(1.62)1.741.772.05
中位數1.56(1.59)1.711.792.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值62.35億67.30億71.12億78.97億
最低值50.92億51.64億57.23億61.41億
平均值56.81億60.26億64.78億70.19億
中位數57.12億59.67億65.59億70.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.871.421.260.981.17
營業收入20.85億33.43億40.95億53.03億57.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSO

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