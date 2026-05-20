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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至4.6元，預估目標價為51.34元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.6元，其中最高估值4.76元，最低估值4元，預估目標價為51.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.76(4.76)4.594.454.91
最低值4(4)2.552.074.1
平均值4.47(4.46)3.623.64.51
中位數4.6(4.51)3.783.674.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值397.26億392.28億364.71億381.73億
最低值206.02億229.80億285.90億335.38億
平均值331.52億316.12億319.82億352.27億
中位數343.95億305.59億323.56億339.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.593.702.792.093.70
營業收入239.74億324.91億266.49億260.27億277.41億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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