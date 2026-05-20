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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2027年EPS預估：中位數由12.89元上修至13.14元，其中最高估值14.25元，最低估值11.57元，預估目標價為228.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.25(14.55)
|16.55
|19.3
|最低值
|11.57(11.57)
|13.6
|18.3
|平均值
|13.06(12.91)
|14.61
|18.8
|中位數
|13.14(12.89)
|14.3
|18.8
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.86億
|25.11億
|26.62億
|最低值
|22.91億
|23.86億
|26.49億
|平均值
|23.41億
|24.56億
|26.56億
|中位數
|23.48億
|24.61億
|26.56億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|9.14
|12.46
|13.61
|13.77
|13.16
|營業收入
|18.62億
|21.48億
|22.59億
|22.61億
|23.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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