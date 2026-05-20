鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-20 18:04

中鋼 (2002-TW) 今 (20) 日公告 4 月自結損益，營業利益 6.18 億元、稅前盈餘 4.85 億元，均較前月虧轉盈，也是今年首個月賺錢；中鋼表示，第二季受惠傳統旺季需求，下游業者積極回補庫存，歐美鋼價維持高檔、亞洲延續漲勢，整體鋼價穩步向上。

針對市況展望，中鋼表示，美國經濟表現穩健，首季經濟成長率達 2%；中東地緣政治變數影響能源價格，連帶衝擊歐洲成長動能；中國大陸整治內卷有助改善惡性低價競爭與過度擴產，台灣仍受惠於全球 AI 伺服器與半導體供應鏈強勁需求，傳統產業亦見回溫跡象。

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鋼鐵方面，供給端因美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚；中東地區鋼材及半成品出口供給減少，亦造成鋼鐵供給趨緊俏；需求端則有第二季傳統旺季需求，下游業者積極回補庫存；歐美鋼廠當地鋼價維持高檔，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸 50~58 美元，寶鋼新盤亦延續漲勢。