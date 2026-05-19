鉅亨網記者張韶雯 台北
五月報稅季，為減輕民眾申報綜合所得稅的財務負擔，臺灣土地銀行特別針對旗下 JCB 信用卡持卡人推出專屬有感的繳稅加碼回饋活動。自 115 年 5 月 1 日起至 6 月 2 日止，卡友只要使用「土銀行動 Pay」或「台灣行動支付 APP」綁定土地銀行信用卡，並成功掃碼繳納 114 年度綜所稅，即可輕鬆享有現金回饋與刷卡金雙重好禮。
根據土地銀行公告的活動內容，持卡人透過上述行動支付方式繳納綜所稅，且單筆繳稅金額在 100 元以上，即可獲得 100 元刷卡金，活動限量前 3500 名。除了基礎刷卡金之外，土銀更針對頂級卡別祭出高額加碼，若使用 JCB 極緻卡繳稅，可額外享有繳稅金額 0.5% 的現金加碼回饋，每卡回饋上限高達 3000 元；若是使用 JCB 晶緻卡繳稅，亦可享有繳稅金額 0.3% 的現金加碼回饋，每卡回饋上限則為 2000 元。
除了豐富的現金加碼活動外，土地銀行為了協助卡友靈活安排資金配置，進一步提供了貼心的多元分期方案。凡是持土地銀行任一信用卡卡別（不限 JCB 卡），單筆繳稅金額達 5000 元以上，持卡人即可透過土地銀行個金單一服務平台、客服中心或直接親臨櫃檯辦理分期。卡友只要在原信用額度之內，就能申請享有 3、6、9 期的 0 利率分期優惠，且無須額外負擔任何手續費，貼心陪伴民眾溫暖度過繳稅季。