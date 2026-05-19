鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 20:11

五月報稅季，為減輕民眾申報綜合所得稅的財務負擔，臺灣土地銀行特別針對旗下 JCB 信用卡持卡人推出專屬有感的繳稅加碼回饋活動。自 115 年 5 月 1 日起至 6 月 2 日止，卡友只要使用「土銀行動 Pay」或「台灣行動支付 APP」綁定土地銀行信用卡，並成功掃碼繳納 114 年度綜所稅，即可輕鬆享有現金回饋與刷卡金雙重好禮。

根據土地銀行公告的活動內容，持卡人透過上述行動支付方式繳納綜所稅，且單筆繳稅金額在 100 元以上，即可獲得 100 元刷卡金，活動限量前 3500 名。除了基礎刷卡金之外，土銀更針對頂級卡別祭出高額加碼，若使用 JCB 極緻卡繳稅，可額外享有繳稅金額 0.5% 的現金加碼回饋，每卡回饋上限高達 3000 元；若是使用 JCB 晶緻卡繳稅，亦可享有繳稅金額 0.3% 的現金加碼回饋，每卡回饋上限則為 2000 元。

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