台灣手機四月降價榜Google Pixel 10奪冠 iPhone Air累計降幅接近2成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-13 18:26

2026 年進入第二季，全台最大通訊連鎖門市傑昇通信公佈 4 月份降價手機最新榜單，發現台灣智慧型手機市場呈現極其複雜的價格抗性拉鋸戰。本月榜單機型的整體總降幅大幅收斂至 3% 至 23% 之間，而單月降幅則維持在 3% 至 15% 的區間內，相較過往動輒出現單月跳水破兩成激進策略，通路端的降價力道已開始內縮。

台灣手機四月降價榜Google Pixel 10奪冠 iPhone Air累計降幅接近二成。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信指出，在通路端與品牌端對於利潤空間的守備意圖更為強烈的環境下，消費者能買到的便宜機型正在減少，而本月唯一能集月降價、月降幅、總降價及總降幅四項冠軍於一身的全能冠軍，則是由 Google Pixel 10 Pro XL (16GB/1TB) 爆冷奪得。

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最受市場關注的焦點無疑是 Google Pixel 10 Pro XL (16GB/1TB) 的價格大地震。根據傑昇通信最新的 4 月份手機降價數據，不僅以月降 6,800 元、單月降幅達 15% 的力道領先，累積總降價金額更高達 12,000 元，總降幅亦達到 23%；作為 2025 年 8 月上市的頂級旗艦，開賣約半年後會出現如此劇烈的價格修正。

傑昇通信分析，Google Pixel 系列產品的生命週期通常在上市 6 至 8 個月後進入第一波深度價格調整，通路端透過單月近兩成的下修，將售價從月初的 46,790 元，拉低至 39,990 元，而大容量機型往往伴隨清倉後的快速斷貨，若能以免 4 萬元的價格入手，性價比已達短期內的峰值。

在平價效能市場方面，POCO 旗下的 X8 Pro 系列新機，一舉佔據 4 月降價榜五席。令人驚訝的是，這系列新機於本月上市，便出現平均降價 1,500 元至 1,700 元、月降幅約 12% 左右的狀況。

傑昇通信表示，由於 POCO 定位在極限性價比，為了在眾多競品圍攻下突圍，通路端會直接捨棄首波溢價，改以實惠的空機價回饋給換機族群。以 POCO X8 Pro Max (12GB/256GB) 為例，30 日內降價金額達 1,709 元，售價來到 13,290 元，傑昇通信指出，中系副牌在台灣市場面臨新機剛上市，就必須啟動超過一成的降價機制，已成為小眾品牌手機的標準作業程序，目的多在縮短消費者的猶豫期。

4 月進榜的新機除 POCO 外，還包括 iQOO 15R、榮耀 Magic8 Pro，以及 vivo X300 Ultra (16GB/1TB)，平均都有超過 2 千元的降價，月降幅約 8%，空機價更趨近消費者能接受的價位，又以 iQOO 15R 單月降價金額達 3,009 元，位居降價榜第三名。

傑昇通信認為，新興品牌在進入台灣市場初期的開賣讓利，是獲取頂級硬體（如超大感光元件或高速充電技術）的最佳時機，品牌商為了打響名號，通常會願意在通路端提供更有感的折扣，否則很難在長期由三星與蘋果主導的環境中獲得消費者青睞。

本月的手機市場顯得更為謹慎，尤其蘋果在 4 月份僅有 iPhone Air（512GB）進榜，本月再降 2 千元，累計總降價金額高達 8,410 元，總降幅逼近 20%。從通路價格變動來看，iPhone Air (512GB) 下探至 35,490 元，反映蘋果產品線雖然保值，但 iPhone Air 作為非主力旗艦產品，在面臨 2027 年可能推出的 iPhone Air 2 傳聞壓力下，通路端也積極消化現有庫存。