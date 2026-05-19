鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-19 19:32

國泰證券今 (19) 日宣布，正式通過英國標準協會 (British Standards Institution, BSI) 驗證，成為繼國泰世華銀行後國內金融業第二家、證券業首家取得公有雲通過「ISO 27017 雲端服務資訊安全管理國際驗證」的業者。

國泰證券董事長莊順裕表示，此次取得證券業首家 ISO 27017 國際認證肯定，不僅是公司雲端資安治理的重要里程碑，更展現對客戶資料保護和交易安全的高度承諾。

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莊順裕進一步指出，自 2024 年啟動系統上雲規劃以來，秉持「系統上雲、資安先行」原則，逐步建構符合國際標準的雲端應用環境，並將資安治理深度融入企業營運流程，透過制度化和持續精進的管理模式，確保整體風險可控，為客戶打造安全且值得信賴的金融雲端服務環境。

國泰證此次取得 ISO 27017 雲端服務資訊安全管理認證，展現在雲端資安治理與數位轉型上的完整布局和領先優勢，並為金融業樹立公有雲應用與資安管理新標竿。

國泰證券以 ISO 27017 為依循準則，已成功推動多項雲端應用服務，包括 AI 庫存管家、AI 投資日報、冷備份機制和內部多套系統上雲等。