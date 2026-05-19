鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-19 18:27

宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (19) 日發表「新王道經營學」 。面對人工智慧技術快速突破、地緣政治持續重組以及全球供應鏈與產業秩序加速變化，並同步宣布升級智慧決策助手「StanAI 1.1」，透過科技應用協助企業領導人在高度不確定性的變局中做出關鍵決策 。

雖然目前市場上絕大多數的人工智慧應用仍以任務執行與流程自動化為主，但這項最新發表的經營學更聚焦於下一階段的企業治理 。該系統旨在承接創造價值、利益平衡與永續經營的核心信念，協助領導人做決策時能做出更清明、更負責且可持續的選擇，進而轉化為 21 世紀全球經理人面對變局時可以實踐的智慧夥伴 。

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為了讓新王道經營學能跨越國界被全球領導人理解，國際化與人工智慧化入口已同步由原先的名稱更名為 StanAI 1.1 版本 。這項關鍵升級導入了多語境的文化轉譯能力，其英文與日文版本並非單純將中文王道內容逐字翻譯，而是依照不同文化背景重新表述，使各地的企業治理者能以其文明語言理解核心內涵 。

在品牌分工與技術架構方面，走向國際市場的 StanAI 將面向全球，而原本在中文語境中服務使用者的阿丹則繼續深耕中文市場，讓王道服務更落地 。此外，StanAI 1.1 同步導入了王道芯核作為底層最小知識庫，內含六面向總價值、領導決策原則與人工智慧時代的價值檢核框架，未來將作為各類企業智能體與教練系統的共同底座 。